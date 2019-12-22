İranlı halterci Katar Halter Kupası'nda 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri olarak Katar'da düzenlenen bu yarışmalara katılan Rüstemi koparma denemesinde 178, silkme denemesinde 225 ve toplamda 404 kg halteri kaldırarark koparmada altın, silkmede ise 2 gümüş madalya elde etti.

Diğer haltercimiz Ali Miri koparma denemesinde 162, silkme denemesinde 209 ve toplam olarak 371 kg halteri kaldıarark, silkme ve toplamda bronz madalya kazandı.

İran bu yarışmalarda şimdiye kadar 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmıştır.

Öte yandan Katarlı halterci Faris Katari toplamda 403 kg halteri kaldırarak şampiyon oldu.

Katar'daki yarışmalar 24 Aralık'a kadar sürecek.