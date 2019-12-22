İran-BM işbirliği üzerine bir kitap yayımlanacak

BM Tahran İletişim Merkezi Başkanı Maria Dotsenko, Simnan'da açılan "İran-Birleşmiş Milletler 73 Yıllık İş Birliği Fotoğraflar ve Belgeleri Sergisi'nin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ’Bu kitabın amacı, İran’ın barışseverliğinin dünyaya gösterilmesidir. Bu sergide sergilenen fotoğraflar da kitapta yer alacak’ açıklamasında bulundu.

Dotsenk ayrıca, ’Barış, Birleşmiş Milletler'in izlediği en önemli hedeftir ve İran, bu stratejiyi uluslararası alanda sürdürmektedir’ ifadesini kullandı.

Bugün İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan'da faaliyete başlayan "İran-Birleşmiş Milletler 73 Yıllık İşbirliği Fotoğraflar ve Belgeleri Sergisi', 30 Aralık'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Sergide İran ve Birleşmiş Milletler arasındaki iş birliği yansıtan siyasi, sosyal ve kültürel alanlardaki 54 fotoğraf, ziyaretçilerin beğenisine sunulmaktadır.