İran Avrupa'ya tütün ürünlerine özgü nano filtre ihraç ediyor

İran'dan Hekiman Durendiş Pars Şirketi Genel Müdürü Milad Vala, bu filtrelerin tütündeki maddelerin zararlarını azaltmak amacıyla kullanıldığını kaydeden şirket, şimdiye kadar bu filtreden bir milyon adedinin yurt dışı piyasalara satıldığını ifade etti.

Filtrelerin komşu ülkelerin yanı sıra Avrupa'ya da ihraç edildiğine dikkati çeken Vala, 'Ülke içinde tüütün ürünlerinde sınırlarımız olması nedeniyle ihracat üzerinde yoğunlaştık. Nano filtreler üreterek, Türkiye, Afganistan, Umman, Ukrayna ve diğer Avrıpa ülkelerine ihraç etmekteyiz' diye konuştu.

Bu filtrelerin zehirli ve kirletici maddelerden kaynaklı kirliliğin büyük bir kısmını ortadan kaldırabileceğine değinen Vala, 'Ayrıca bunların zehirli ve kirli maddeleri kendine çekme oranı, diğer filtrelere kıyasla daha yüksek seviyededir' diye konuştu.

Tütün ürünlerinin zararlarını düşürmek için filtrelerin kullanıldığına dikkati çeken Vala, 'Bu filtreler, tütündeki kanserojen maddeleri çekiyor' diye ekledi.