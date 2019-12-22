ABD yaptırımları, İran'ın sanayi alanının yeniden canlanmasına yol açmıştır

İslami Şura Meclisi kompleksinde düzenlenen 1. İran Yapımı Spor Sanayi ve Teçhizatı Fuarı'nın açılışını yapan Başkan Laricani, fuarda yer alan üreticilerin çoğunun yaptırımların uygulanmasından bu yana, İran halkının yerli üretimi kullanmaya başlaması nedeniyle ekonomik durumlarının iyileştiğine dikkat çekti.

'İranlıların zorlukları fırsata dönüştürme potansiyeli var' diyen Laricani, ‘Bu fuarda yer alan üreticilerin çoğunun durumu, yaptırımların uygulanmasından bu yana, İran halkının yerli üretimi kullanmaya başlaması nedeniyle iyileşti' diye vurguladı.

Laricani konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Bu, Amerikalıların dikkat etmesi gereken önemli bir noktadır. Fuar bunun bir örneği olarak bu alandaki zor engellerin ve koşulların bir işgücü piyasası haline geldiğini gözler önüne sermektedir.

İranlıların zorlukları fırsata dönüştürme potansiyeli var. Fuardaki en ilginç noktalardan biri, spor mallarının bu alanda yeni bir kapasite oluşturularak birçok ülkeye ihraç edilmesidir.'