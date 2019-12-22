22 Ara 2019 19:40
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News Code: 83604406
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İran gümrüklerinde ele geçirilen uyuşturucu miktarında %390 artış

İran gümrüklerinde ele geçirilen uyuşturucu miktarında %390 artış

Tahran, İRNA- İran gümrüklerinde ele geçirilen uyuşturucu miktarı, yılın ilk 9 ayında (21 Mart- 21 Aralık 2019 arası) geçen yılın aynı dönemine göre %390 kadar arttı.

İran Gümrüğü'ne göre, yılın ilk 9 ayında gümrük memurları tarafından ele geçirilen uyuşturucu sayısı 480 ton 586 kg olurken, en fazla endüstriyel uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrüklerde ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı değerlendirildiğinde, bu yıl İran-Afganistan sınırlarında ele geçirilen metamfetamin miktarının bir önceki yıla göre önemli ölçüde ve %500 oranında arttığını görülmektedir.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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