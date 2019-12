İran temsilcisi, Dünya Arnis Federasyonu üst düzey yönetici üyesi seçildi

C Games olarak adlandırılan 30. Güneydoğu Asya Oyunları, 50’den fazla spor dalında Filipinler'in başkenti Manila’da düzenlendi. Arnis yarışmalarında ev sahibi Filipinler, şampiyon oldu.

Filipin Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin daveti üzerine Manila'ya giden Hüseyin İzzeti, Organizasyon Komitesi üyesi olarak, arnis yarışmalarını denetledi. İzzeti ayrıca jüri üyesi olarak, turnuvanın önemli final maçlarında hakem olarak görev yaptı.

Kali, Escrima ve Arnis, Filipinler'e özgü savunma sanatlarıdır. çeşitli sialhları kullanabilme bilgisini içerir. Arnis, Filipinler'in kuzeyine, Escrima merkezi ve Kali güney bölgelerine ait savunma sistemleridir. Buna göre, her birinin yöresel bir doğası vardır. Buradan yola çıkarsak; Escrima Manila üzerinden merkezi adalarda ve Kali'de Mindanao taraflarında kullanılan sistemlerdi. Fakat tüm bunlara rağmen her köyün, hatta her ustanın tarzında farklılıklar gözlenebilirdi. Daha önemlisi bu sanatlar açısından Illistrismo, Cabbellero ya da Cabales gibi birimlerin önemlilik arz etmesidir.