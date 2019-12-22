Zarif, Hindistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Taraflar bu görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel ve uluslararsı konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İran-Hindistan Ortak Ekonomik Komisyon Toplantıs'ının 19. Turuna katılmak üzere İran'a geldi.

Her iki tarafın da toplantıdan sonra varılacak mutabakat metinlerini imzalaması bekleniyor.

Hindistan, İran ve Afganistan arasındaki Çabahar limanındaki Üçlü Anlaşma İcra Komitesi'nin ikinci toplantısı da geçen Cuma günü Yeni Delhi'de yapıldı.

Aralık 2018'de, bir Hindistan şirketi Çabahar Limanı'ndaki Şehit Beheşti İskelesi Operasyon İşleri Departmanı'nı devraldı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Ocak ve Mayıs 2019'da Yeni Delhi'yi ziyaret etti.