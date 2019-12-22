Fildişi Sahili'nden İran firmalarına bu ülkede yatırım çağrısı

İsfahan iline bağlı Kaşan ilçesinde Ticaret Odası Başkanıyla bir araya gelen Vatara, 'Farklı ülkelerden yatırımcılar Fildişi Sahili'nde bulunuyor, ancak İranlı yatırımcılar ülkemizde fazla varlık göstermemektedir. Halk uygun fiyat ve kalite nedeniyle İran malı ürünlerini kullanmaya rağbetli’ ifadesini kullandı.

Cuma günü Kaşan halı sergisini ziyaretine değinen Vatara, 'Özellikle halı alanında faaliyet gösteren iş adamları ve firmalarının Fildişi Sahili'nde yatırım yapması tercihimiz' diye konuştu.

Fildişi Sahili Tahran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tamakulu Vatara, ’Sergide çok güzel ve harika eserler sergilenmişti. Afrika ve özellikle Fildişi Sahili'nin pazarı İran halılarına açıktır’ diye belirtti. Afrika'da çok iyi bir pazar, İran şirketlerinin yatırımını beklemektedir’ diye ekledi.

7 bin yıldan fazla medeniyeti ile dikkati çeken Kaşan'da halihazırda 2 bine yakın sanayi birimi faaliyet göstermektedir.