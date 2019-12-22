İran ile Japonya yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için yeni öenrilerde bulundu

Ruhani'nin belirttiğine göre iki ülke bu konudaki istişarelerini sürdürme kararı aldıklarını ifade etti.

Tokyo ziyareti ile ilgili konuşan Ruhani, 'Bize göre yaptırımların etkisini en aza indirmek ve ABD'nin yaptırım uygulayarak İran'a karşı komplolarını boşa çıkarmak, zorunlu ve ulusal bir görevdir' değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ve özellikle Japonya olmak üzere Asya'nın büyük ülkeleri için bölgede enerji ve gemi trafiği güvenliğinin büyük önem taşıdığının altını çizen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Japonya, Hürmüz Barış Girişimi konusunda İran'ın planını desteklemektedir. Onlar ayrıca Çabahar'a yatırım yapma taleplerini dile getirmişlerdir' ifadesini kullandı.

Maleyza ziyaretine de değinen Ruhani, 'Kuala Kumpur Zirvesi, İslami ülkelerin yetkililerinin bir araya gelmesi için yeni bir yöntemdi ve 80 ülkeden 2 binden fazla İslami düşünürler toplantıya katıldı' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yaptığı 5 günlük Malezya ve Japonya ziyaretinden sonra dün akşam yurda döndü.