İran'la Katar'ın 2020 Dünya Kupası iş birliği

Katar Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Hamad Bin Halife Al Tani ile bir araya gelen İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac, Doha'da düzenlenen Dünya Kulüpler Kupası sırasında görüştü.

Bu görüşmede taraflar, geçen yıl iki ülke arasında imzalanan iş birliği protokolünün uygulanması gerektiğini vurgulayarak, iş birliğinin altını çizdi..

İranlı yetkili ayrıca İran Futbol Federasyonu'nun 2020 Dünya Kupası'nın düzenlenmesi konusunda Katar ile işbirliği yapabileceklerini dile getirerek, Katar Futbol Federasyonu'na İran milli takımlarını ağırladığı için teşekkür etti ve bu konu ile İlgili programların devam etmesi konusunda mutabık kalındı.