İtalyan holdingden Veramin turizm sektörüne yatırım

Tahran İl Kültürel Miras Kurumu'nun haberine göre, Emir İlahi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Yona isimli İtalyan holding, İpek Yolu üzerinde turistik tesisler yapmak amacıyla bu bölgeye yatırım yapacak' dedi.

Bu proje kapsamında inşa edilecek turistik tesislerde ve restonda süt ürünleri ve et gibi gıda maddelerinin organik olarak ve çevreye duyarlı biçimde kompleksin yanında üretileceğini kaydeden İlahi, projenin ilk etabında yerli vatandaşlara istihdam imkanı sağlacağını belirtti.

Veramin ilçesi, başkent Tahran'ın güneydoğusunda yer almaktadır.