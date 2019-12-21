Hindistan Dışişleri Bakanı yarın Tahran'da

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Subrahmanyam Jaishankar'ın Tahran ziyareti, İran-Hindistan 19. Ortak Komisyonu'na katılma ve İranlı mevkidaşı Zarif ile görüşmek amacıyla düzenlenecek.'

Hindistablı yetkilinin Cumhurbaşkanı Ruhani ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Subrahmanyam Jaishankar'ın İran'a yapacağı ziyaretin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin İran'ın Çabahar limanını geliştirmek üzere Hindistan'a tanıdığı muafiyeti uzattığını açıklamasından birkaç gün sonra yapılması dikkat çekti.

Ayrıca İran-Hindistan-Afganistan Üçlü Çabahar Anlaşması İcra Komitesi 2. Toplantısı da dün Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirildi.