21 Ara 2019 22:27
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News Code: 83603189
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İranlı kürekçiler Asya'da 2 madalya elde etti

İranlı kürekçiler Asya'da 2 madalya elde etti

Tahran, İRNA- Tayland'da düzenlenen Asya Kürek Şampiyonası'nda İran'dan Behmen Nesiri ve Nazenin Mollayı birer altın madalya sahibi oldu

Nesiri ağır sıklet teklerde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu ve altın madalya kazandı. Nesiri'den sonra Tayland ve Vietnam sporcuları sırasıyla ikinci ve üçüncülüğü elde etti.

Öte yandn İranlı kadın kürekçi Nazenin Mollayi ağır sıklet teklerde şampiyon olmayı başardı ve altın madalya sahibi oldu. Mollayi'den sonra Kazakistan ve Vietnam'dan gelen sporcular sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.

Nazenin Mollayı yarın hafif sıklet teklerde final aşamasında bir yeni altın madalya kazanmak için mücadele edecek.

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