Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, twitter hesabından açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Zarif, 'Cumhurbaşkanı'nın çok yoğun geçen Tokyo ziyaretinin sonunda Yelda Gecesi'nde yurda dönüş yaptık' ifadesini kullandı.

Zarif açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Geçtiğimiz son 19 yılda bu düzeyde Japonya'ya yaptığımız ziyarette bu ülke dış politika ve sanayi üst düzey yetkilileri ile bir araya geldik ve daha da önemlisi, İran-Japonya diplomatik ilişkilerinin 90. kuruluş yıldönümünü kutladık' dedi.'

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyetin başkanlığında dün Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun daveti üzerine Tokyo'da Abe Şinzo ile görüşerek, ikili, bölgesel ve uluslararsı konuları ele aldı.

Ruhani bu akşam Japonya ziyareti dönüşünde Tahran Mehrabad Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri tarafından karşılandı.