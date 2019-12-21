Azerbaycan'ın Hazar Üniversitesi, İran üniversiteleri ile iş birliğini geliştirmekten yana

Azerbaycan'ın resmi haber ajansı Azertac'ın haberine göre, Hazar Üniversitesi Müdürler Konseyi'nde konuşan Rektör Hümbet İsahanlı, burada son dönemde İran'a yaptığı ziyareti ve İran üniversiteleri ile iş birliği meselesini değerlendirdi.

İsahanlı konuşmasında, 'Hazar Üniversitesi, Türkiye ve Avrupa üniversiteleri ile geniş çaplı iş birliği yapmasına rağmen, İran üniversiteleri ile ilişkiler istenen düzeyde değildir ve bu alanda gerekenleri yapılmalıdır' dedi.

Azerbaycan, İran ve Türkiye üniversiteleri arasında üçlü iş birliği yapmanın mümkün olduğuna işaret eden Rektör İsahanlı, bunun gerçekleşmesi durumunda verimli sonuçlar çıkacağını ve İran ünivrsiteleri ile ilişkilerin geliştirilmesi yönünde bir planın hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

1991 yılında Azerbaycan'da kurulan Hazar Üniversitesi, çoğunlu Türkiye, İran veya Rusya gibi ülkelerde eğitim görmüş 250 öğretim görevlisi ile Azerbaycan'ın önde gelen üniversiteleri arasında yer alıyor.