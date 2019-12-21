İranlı haltercinin olimpiyat madalyası onaylandı

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda 105 kg'de Ukraynalı Oleksi Torohtiyav altın madalya kazanmış ve ardından İranlı Nesir Şelal ikincisi sırada yer alarak gümüş madalya elde etmişti.

Yapılan yeni test ve analizler sonucu, Nesir Şelal bu kategoride altın madalya kazanan sporcu olarak tanıtıldı. Böylece İran2ın 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'ndaki altın madalyaları toplam 7'ye yükseldi.

Öte yandan Kiyanuş Rüstemi'nin oyunlarda kazandığı bronz, gümüşe çevrildi.

İran 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda 7 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya ile 12. sırada yer almıştı.