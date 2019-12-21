21 Ara 2019 15:42
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News Code: 83602892
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İranlı kadın hakemler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları futbol elemelerinde düdük çalacak

İranlı kadın hakemler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları futbol elemelerinde düdük çalacak

Tahran, İRNA- Dünya Futbol Federasyonu'nun belirttiğine göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadın futbol elemelerinde İranlı kadın hakemler görev yapacak.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadın futbol elemeleri B grubu Avustralya, Çin, Tayland ve Tayvan'ın katılımıyla 3-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek.

FİFA'nın açıklamasına göre İran'dan Mehsa Kurbani maç hakemi ve Ünsiye Habbaz Mafinejad yardımcı hakem olarak bu turnuvada düdük çalacak.

Kurbani daha önce Asya Futbol Konfederasyonu'nun bildirimesi ile Asya 19 ve 16 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda maç hakemi olarak görev yaptı.

Habbaz Mafinejad da yardımcı hakem olarak Asya 16 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda görev yapan isimlerden

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