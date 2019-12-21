Kiş, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi'nde Hürmüzgan iline bağlı bir ada olarak yer alan Kiş Adası'nda geceler, muhteşem görüntülere tanık olabilirsiniz. Güneş, denizle buluştuğunda gece misafirliği başlar ve harika görüntüler oluşur. 37 bin nüfusu ile Kiş Adası, yılda 1 milyon 800 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayarak, ülkenin önde gelen turistik mekanlarından biri haline gelmiştir.

Kiş Adası'nda gece vakti Kiş Adası'nda gece vakti Kiş Adası'nda gece vakti Kiş Adası'nda gece vakti Kiş Adası'nda gece vakti Kiş Adası'nda gece vakti Kiş Adası'nda gece vakti Kiş Adası'nda gece vakti Kiş Adası'nda gece vakti Kiş Adası'nda gece vakti