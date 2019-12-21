İranlı kayakçılar Erzurum kayak yarışlarından 11 madalya ile döndü

9 ülkenin katılımıyla 14-20 Aralık tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Alp Disiplini Murat Dedeman Kupası'nda toplam 24 altın, gümüş ve bronz madalya en iyi seçilenlere verildi.

Tahran Kayak Kurulu İl Başkanı Murtaza Save Şimşeki konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yarışmalara katılan İranlı kayakçılarıdan 11'inin çeşitli madalyalar elde ederek ülkemizi gururlandırdıklarını açıkladı.

Yarışmaların sonunda Atife Ahmedi bir altın ve 2 gümüş, Purya Save Şimşeki iki gümüş ve bir bronz, Behnam Kiya Şimşeki bir gümüş, Sedef Save Şimşeki bir bronz, Murtaza Caferi bir gümüş ve bir bronz ve Füruğ Abbasi bir bronz madalya kazandı.

Yarışmalarda Türkiye, İran, Kosova, Yunanistan, Doğu Timor, Gürcistan, Lübnan, Emenistan ve Tacikistan olmak üzere 9 ülkeden 70 sporcu kıyasıya mücadele verdi.

4 gün boyunca devam eden müsabakanın ilk 2 günü slolam, son 2 günü ise büyük slolam olarak yapılacdı.