BM'nin kararı, Filistin halkının haklarının elde edilmesi yönünde büyük bir adımdır

Uluslararası Filistin İntifadasını Destekleme Konferansı Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, İran'ın BM'de Filistin toprağının asli yerleşiklerinin referandumla kendi kaderlerini belirleme hakkının tanınması ile ilgili önerisinin kabul edildiğine işaret eden Emir Abdullahiyan, 'Dünya ülke ve halkları, bölge ve Avrupa'nın barış ve istikrarını tehdit eden istikrarsızlığın Filistin toprağının işgal edilmesinden ve Siyonistler'in bu mazlum halka katliam sergilemelerinden kaynaklandığının farkına varmışlar' dedi.

İslam İş Birliği Teşkilatı ve Arap Birliği'ni Filistin halkının kendi kaderini belirlemesine ilişkin referandum hakkı önerisini desteklemeye çağıran İranlı yetkili, bunun sonucunda İslam dünyasının en önemli meselesinin çözümüne katkı sağlamalarını istedi.

İsrail rejiminin yapay bir rejim olduğunu ve İran'ın sunduğu planın Filistin'in müslüman, Yahudi ve Hristiyanlar dahil asil yerleşiklerinin kendi kaderlerini belirleme hakkına vurgu yaptığına değinen Emir Abdullahiyan, 'Tek gerçek ve mümkün çözüm yolu, Kudüs başkentliğinde Filistin ülkesinin kurulmasıdır. Yahud dinini bile oyuncakları haline getiren ve rehin olarak tutan işgalci ve terörist Siyonistlerin bölgemizde her hangi bir geleceğe sahip olmayacaklar' diye ekledi.