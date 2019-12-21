Üçüncü tarafların İran-Japonya ilişkilerini bozmasına izin vermemeliyiz

Tokyo'da bir grup Japon üst düzey siyasi, ekonomik ve kültür yetkililerinin bulunduğu toplantıda konuşan Ruhani, Japonya hükümeti ile Japon şirketlerinin İran'da büyük projelere yatırım yapma ve katılmaları için kapıyı açık tuttuklarını belirterek, 'İki eski dost olarak İran ve Japonya, üçüncü ülkelerin onların dostane ilişkilerine gölge düşürmelerine izin vermemeleri gerekiyor' diye konuştu.

Altyapı, çevre, insani konular, gıda ve ilaç gibi sektörlerde İran ile Japonya'nın uygun şekilde iş birliği yapabileceklerinin altını çizen Ruhani, 'Japon firmalar, İran'da yatırım yapabilir ve bu açıdan onlara gerekli taahhütleri sunmaya hazırız' değerlendirmesinde bulundu.

'ABD'nin tek taraflı yaptırımlarınun uzun vadede devam edemeyeceğinden eminiz ve Amerikalılar bu yararsız ve zararla dolu yöntemi bir gün bırakmak zorunda kalacak' diyen Ruhani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Umatız siz ve Japonya hükümeti, iyi ilişkilerin kurulması yöneünde çaba sarfedersiniz ve özellikle Japon bankalarında dondurulan paralarımızın serbest bırakılması ve bunları kullanmamızın sağlanması konusunda iş birliği yapmanızı bekliyoruz. Japon bankalarında bulunan bu döviz, ABD yaptırımlarından önce ülkenize sattığımız petrol bedelidir. Dolayısıyla bu paraların ülkemize geri verilmesi doğal hakkımızdır. Ayrıca Japon firmalar Çabahar gibi önemli projelerde daha aktif rol oynayabilir.'