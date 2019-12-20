Musevi: Amerika’nın tüm çabasını İran iç işlerine karışmaya harcaması boşunadır

Musevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Amerika’da dünya konularına stratejik bakış açısına sahip bir kurumun yeri gözükmektedir.

Musevi, Amerika dış politika takımının temelsiz konulara ve tarihte eşi görülmemiş ucuz şekilde İran iç işlerine müdahale ettiğini belirterek, o ülkede dünya meselelerine stratejik bakış açısına sahip bir kurumun yerini gözüktüğünü söyledi.

Musevi bir Twitte daha, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun sinir, cehalet ve radikalizm’in aldatmaca, küçümseme, hakaret dili ile olan sesi olduğunu belirterek, kendisinin bir bakan düzeyinde olmadığını söyledi.

Musevi, Pompeo’nun CİA Başkanlığından Dışişleri Bakanlığıne geldiğinden karanlık düşüncelerini diplomasiye naklettiğini fakat kendisinin bir dışişleri bakanı düzeyinde olmadığını ve bu alanda yeri olmadığını söyledi.

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2012