20 Ara 2019 22:26
Journalist ID: 1942
News Code: 83601974
0 Persons

Musevi: Amerika’nın tüm çabasını İran iç işlerine karışmaya harcaması boşunadır

Musevi: Amerika’nın tüm çabasını İran iç işlerine karışmaya harcaması boşunadır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın dış politika takımını eleştirerek, Amerika’nın tüm çabasını İran iç işlerine karışmaya harcaması boşuna olduğunu söyledi.

Musevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Amerika’da dünya konularına stratejik bakış açısına sahip bir kurumun yeri gözükmektedir.

Musevi, Amerika dış politika takımının temelsiz konulara ve tarihte eşi görülmemiş ucuz şekilde İran iç işlerine müdahale ettiğini belirterek, o ülkede dünya meselelerine stratejik bakış açısına sahip bir kurumun yerini gözüktüğünü söyledi.

Musevi bir Twitte daha, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun sinir, cehalet ve radikalizm’in aldatmaca, küçümseme, hakaret dili ile olan sesi olduğunu belirterek, kendisinin bir bakan düzeyinde olmadığını söyledi.

Musevi, Pompeo’nun CİA Başkanlığından Dışişleri Bakanlığıne geldiğinden karanlık düşüncelerini diplomasiye naklettiğini fakat kendisinin bir dışişleri bakanı düzeyinde olmadığını ve bu alanda yeri olmadığını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
3 + 1 =