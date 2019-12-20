Zarif: Ruhani ve Abe görüşmesi, dostane, açık ve dolu bir görüşmeydi

Cumhurbaşkanı Ruhani ile birlikte Japonya ziyaretinde bulunan Zarif, Twitter hesabından iki lider görüşmesi ile ilgili bazı fotolar yayınlayarak, görüşmenin açık, dolu ve dostane olduğunu ve görüşmenin iki ülkenin ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğine zemin hazırladığını belirtti.

Zarif, Japon tarafına Yelda Gecesini (Yılın en uzun gecesi) İran heyeti ile kutlamasından dolayı teşekkür etti.

Bu sabah Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile görüşmek üzere Tokyo’ya gide Ruhani, 2000 yılından bu yana Japonnya’yı ziyaret eden ilk İran Cumhurbaşkanıdır. Bu görüşme son 7 yılda iki liderin 10. görüşmesidir.

İki ülke geçen hafta diplomatik ilişkilerinin 90. yıldönümünü kutladılar.

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2012