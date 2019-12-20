Ruhani: Milli menfaatlerimiz doğrultusunda hiçbir müzakere ve anlaşmadan çekilmeyiz

Ruhani, Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile görüştükten sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ İran, ekonomik ilişkiler özellikle enerji ve petrol ihracatının artması yönündeki planlardan memnuniyet duymaktadır.‘’ dedi.

Bu sabah Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile görüşmek üzere Tokyo’ya gide Ruhani, 2000 yılından bu yana Japonnya’yı ziyaret eden ilk İran Cumhurbaşkanıdır. Bu görüşme son 7 yılda iki liderin 10. görüşmesidir.

İki ülke geçen hafta diplomatik ilişkilerinin 90. yıldönümünü kutladılar.

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2012