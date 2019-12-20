Musevi: Pompeo, bir dışişleri bakanı düzeyinde değildir

Musevi yaptığı açıklamada, Pompeo’nun CİA Başkanlığından Dışişleri Bakanlığıne geldiğinden karanlık düşüncelerini diplomasiye naklettiğini fakat kendisinin bir dışişleri bakanı düzeyinde olmadığını ve bu alanda yeri olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanlarının genelde barış, diyalog ve saygı temsilcisi olduğunu ifade eden Musevi, Pompeo’nun kullandığı dilin zorbalık, aldatmaca, hakaret, sinir, cehalet ve radikalizm olduğunu söyledi.

ABD yetkililerinin bu yöntemlerle bir yere varamayacakları ifade eden Musevi, kendilerinin bugüne kadar zorba, durağan, işe yaramaz bir dış politikadan başka Amerika ve dünya halklarına sunmadıklarını söyledi.

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2012