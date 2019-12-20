Ruhani: Amerika ambargosunun kimseye yararı yoktur

Japonya Başbakanı daveti üzerine o ülkeye resmi ziyaret düzenleyen Ruhani, Başbakan Şinzo Abe ile ortak müzakerelerde Japonya’nın Hürmüz Barış Planına verdiği desteğe teşekkür ederek, ‘’İran her zaman bölgede güvenliğin temini yönündeki sorumluluğunu yerine getirmiştir. Bize göre, Fars Körfezinin güvenliği yabacı güçler tarafından yok edilmiştir. ‘’ dedi.

İki ülkenin tüm alanlarda dostane ilişkilerinin gelişmesi gerektiğin vurgulayan Ruhani, ‘’İki ülke enerji, bilim ve teknoloji, tıp, turizm, spor, gümrükler, ekonomik, sanayi ve ticari ilişkiler işbirliklerini arttırabilirler. ‘’ dedi.

İran’ın kendi menfaatlerinin temini çerçevesinde KOEP’in korunması içi tüm çabasını harcayacağını ifade eden Ruhani, diğer tüm taraflardan da taahhütlerini yerine getirmelerini istedi.

Japonya dahil tüm ülkelerin KOEP’in korunması için çaba harcamalarını isteyen Ruhani, İran ve diğer ülkeler arasındaki işbirliği imkanlarına değinerek, ‘’Biz özellikle enerji alanında işbirliği imkanını sağlayacak tüm planları destekliyoruz. ‘’ dedi.

Abe de İran ile ilişkileri tüm alanlarda geliştirmek istediklerini belirterek, ‘’İran ile konsolosluk, teknik ve tıbbi yönetim, kriz yönetimi ve depreme karşı işbirliğinizi arttırmak istiyoruz.’’ Dedi.

Abe, ülkesi ve İran arasında turizm protokolünün bir an evet uygulanmasını istediklerini ve iki ülke özel sektörlerin de ilişkilerinin gelişmesini istediklerini söyledi.

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2012