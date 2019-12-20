20 Ara 2019 15:07
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News Code: 83601731
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Ruhani ve Abe görüştü

Ruhani ve Abe görüştü

Pekin, IRNA- İki günlük bir ziyaret için bugün Japonya’nın başkenti Tokyo’ya giden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani resmi karşılanma töreni sonrası Başbakan Şinzo Abe ile görüştü.

Haziran ayında 40 sene aradan sonra ilk Japon Başbakanı olarak Tahran’ı ziyaret eden Abe, o ziyaretinin amacını bölgedeki gerginliklerin azaltılmasına katkı olarak bildirmişti ve Japonya medyası da Abe’nin nükleer anlaşma ile ilgili konular ve Amerikan ambargoları ile ilgili meseleleri yönünde çabasından yazmışlardı.

Ruhani’nin Japonya ziyareti, Abe’nin Tahran ziyaretine karşılık ve o ziyarette gündeme gelen konuların tamamlanması için yapılmaktadır.

İran ve Japonya iyi ilişkilere sahipler. İki lider en son New York’ta BM Genel Kurulu çalışması esnasında görüşmüşlerdi.

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2012

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