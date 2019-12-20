Ruhani ve Abe görüştü

Haziran ayında 40 sene aradan sonra ilk Japon Başbakanı olarak Tahran’ı ziyaret eden Abe, o ziyaretinin amacını bölgedeki gerginliklerin azaltılmasına katkı olarak bildirmişti ve Japonya medyası da Abe’nin nükleer anlaşma ile ilgili konular ve Amerikan ambargoları ile ilgili meseleleri yönünde çabasından yazmışlardı.

Ruhani’nin Japonya ziyareti, Abe’nin Tahran ziyaretine karşılık ve o ziyarette gündeme gelen konuların tamamlanması için yapılmaktadır.

İran ve Japonya iyi ilişkilere sahipler. İki lider en son New York’ta BM Genel Kurulu çalışması esnasında görüşmüşlerdi.

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2012