Ruhani, Tokyo’da

Ekonomik ilişkilerin artması, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili meseleler ve tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmesi, bölgede denizciliğin güvenliği, Japonya’dan Ortadoğu bölgesine askeri güç gönderilmesi ziyaretin ana gündemlerini oluşturmaktadır.

Japonya hükümetinin bildirdiğine göre ziyaretin amaçlarından birinin İran-Amerika arasındaki nükleer anlaşma ile ilgili gerginliklerin azaltılmasıdır.

İran için Japonya ile ekonomik ilişkiler çok önem taşımakta ve bu müzakerelerin eksen konularından birini oluşturmaktadır. Buna paralel Japonya İran-Amerika arasında arabuluculuk yaparak iki ülke arasındaki gerginliğin azaltılmasını hedeflemektedir.

Japonya bugüne kadar Amerika’nın Fars Körfezindeki koalisyona katılmayı reddetmiştir fakat Japonya güçlerini bir gemi ile bölgeye göndermek istiyor. Abe’nin Ruhani ziyaretinde bu konuyu detaylı olarak gündeme getirmesi beklenmektedir.

Abe 1978 yılından sonra İran’ı ziyaret eden ilk Japonya Başbakanıdır ve Ruhani de 2000 yılından bu yana Japonya’yı ziyaret eden ilk İran Cumhurbaşkanıdır.

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2012