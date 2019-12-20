85 ülkede zorhane ve pehlivanlık sporları yapılmaktadır

Mehralizade, bu sporların ayrıca 14 Latin Amerika ve 18 Afrika ülkesinde de yapıldığını belirterek, 3. Zorhane ve Pehlivanlık sor karşılaşmalarının bu kış Bocnurd kentinde yapılacağını belirtti.

Mehralizade, birinci ve ikinci dönem rekabetlerin Güney Kore ve Endonezya ev sahipliğinde gerçekleştiğini belirterek, Bocnurd’da düzenlenen karşılaşmalara dünyanın çeşitli yerlerinden 143 sporcunun katılacağını söyledi.

Mehralizade Şubat ayında da dünyanın en ağır sıklet pehlivanları karşılaşmasının İran’da yapılacağını ve bugüne kadar 16 ülkeden 25 pehlivanın karşılaşmalara katılacağını bildirdiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012