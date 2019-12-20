Thatirevançi: İran’ın milli menfaatlerini temin için seçenekleri sınırlı değildir

BM Güvenlik Konseyinde, Genel Sekreter Guterres’in Kapsamlı Ortak Eylem Planı ille ilgili 6 aylık raporunu incelemek için düzenlenen oturumda konuşan Tahtirevançi, tek taraflı uygulamaların kalıcı olmayacağını belirterek, İran’ın diğer tarafların ambargolarının devamı ve bunların diğer ülkeler tarafından telafi edilmemesine kayıtsız kalamayacağını ve sınırsız seçeneklerle milli menfaatlerini korumaya çalıştığını söyledi.

KOEP’in 26 ve 36. Maddeleri gereği, İran’ın bazı taahhütlerini durdurduğunu ifade eden Tahtirevançi, İran’ın uygulamalarının geri dönülebilir olduklarını fakat uygulanan ambargolardan dolayı İran ve İranlılara verilen hasarların hiçbir şekilde geri dönülmez olmadığını söyledi.

İran’ın her zaman taahhütlerine saygı duyduğunu ve mantığa, mantıkla cevap verdiğini ifade eden Tahtirevançi, buna karşın İran’ın zorbalığı kabul etmediğini ve etmeyeceğini, tehditlere yanıt vereceğini söyledi.

Amerika’nın İran ile kayıtsız şartsız görüşme iddiasının doğru olmadığını ifade eden Tahtirevançi, bunun o ülkenin güçlü konumundan görüşmeler yapma alışkanlığından kaynaklandığını ve İran’ın kılıç altında müzakere etmeyeceğini söyledi.

İran aleyhindeki uygulamaların İran’ın kesin yanıtı ile karşı karşıya olacağını ifade eden Tahtirevançi, bunun daha önce de en üst düzeyde KOEP ortaklarına ilan edildiğini söyledi.

Nükleer silahlara kayma iddialarını kesin bir dille reddeden Tahtirevvançi, hiçbir şart altında İran’ın güvenliği konusunda müzakere etmeyeceğini söyledi.

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2012