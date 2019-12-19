Sarısu sınır pazarı bir aya kadar açılacaktır

Şehdi, Türkiye Konsolosluğu Ticaret Ataşesi Ersin Özdemir ile yaptığı görüşmede bu pazarın açılmasının Türkiye tarafından da istenildiğini belirtti.

İki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesinin önem taşıdığını ifade eden ve bu ilişkilerin gelişmesinin vurgulandığını ifade eden Şehdi, ilişkilerin gelişmesinde Batı Azerbaycan ili ve Türkiye sınır illerinin önem taşıdıklarını söyleid.

Özdemir de sınır illeri arasındaki ilişkilerin gelişmesinin önem taşıdığını belirterek, iki ülke işadamları önündeki sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Görüşmede ulaştırma, gümrükler, İran tarım ürünleri transiti hususlarında görüş alış verişinde bulunuldu.

Batı Azerbaycan ili Türkiye, Irak ve Nahcivan ile ortak sınıra sahiptir. Bu ilde 9 gümrük kapısı ve 5 sınır pazarı mevcuttur.

Makou-Sarısı sınır pazarı, İran-Türkiye arasındaki en önemli sınır pazarlardandı ve kapanmasından dolayı bölge halkı arasında işsizliğin attığı ifade edilmektedir.

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2012