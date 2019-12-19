Grekoromen Dünya Kupası İran’da düzenlenecektir

Debir yaptığı açıklamada, olimpiyatların yapıldığı yılda Grekoromen Dünya Kupası karşılaşmalarının yapılmadığını fakat istisnai olarak bu karşılaşmaların 2020 yılında İran’da yapılacağını söyledi.

Dünya Güreş Birliğinin de bunu desteklediğini ifade eden Debir, İran ve birliğin temas halinde olduğunu belirtti.

Grekoromen Dünya Kupası karşılaşmaları daha önce dünyanın 8 üstün takımının katılımı ile Kasım sonunda Tahran’da düzenlenmesi kararlaştırılmıştı fakat bu karşılaşmalar Dünya Güreş Birliği kararı ile seneye yapılacaktır.

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2012