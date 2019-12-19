İran ihracatının yüzde 56’si komşularına yapılmaktadır

Mazenderan ili ihracatçılarla toplantıda konuşan Zadbum, 21 Mart ile 21 Kasım tarihleri arasında petrol dışı ihracat miktarının 27 milyar dolar olduğunu belirtti.

Zadbum, İran’a komşu 15 ülkenin ihracatının bir yılda 1160 milyar dolar olduğunu belirterek, İran’ın bu ülkelere ihracatının yılda 24 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

Zadbum, bu ülkelerin ihtiyaçlarının büyük kısmının İran’da mevcut olduğunu belirterek, ihraç malların kalitesini arttırarak bu ihtiyaçların büyük kısmının İran tarafından karşılanabileceğini söyledi.

İran hedef olarak komşu ülkelere yılda 100 milyar dolar ihracat miktarını belirlemiştir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012