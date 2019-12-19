20 Ara 2019 00:18
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News Code: 83601347
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İran ihracatının yüzde 56’si komşularına yapılmaktadır

İran ihracatının yüzde 56’si komşularına yapılmaktadır

Sari, IRNA- İran Ticareti Geliştirme Kurumu Başkanı Hamid Zadbum, İran’ın yaptığı ihracatın yüzde 56’sınnın komşu ülkelere gerçekleştiğini bildirdi.

Mazenderan ili ihracatçılarla toplantıda konuşan Zadbum, 21 Mart ile 21 Kasım tarihleri arasında petrol dışı ihracat miktarının 27 milyar dolar olduğunu belirtti.

Zadbum, İran’a komşu 15 ülkenin ihracatının bir yılda 1160 milyar dolar olduğunu belirterek, İran’ın bu ülkelere ihracatının yılda 24 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

Zadbum, bu ülkelerin ihtiyaçlarının büyük kısmının İran’da mevcut olduğunu belirterek, ihraç malların kalitesini arttırarak bu ihtiyaçların büyük kısmının İran tarafından karşılanabileceğini söyledi.

İran hedef olarak komşu ülkelere yılda 100 milyar dolar ihracat miktarını belirlemiştir.

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2012

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