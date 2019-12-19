Ruhani: Müslümanlar birlik içinde düşman karşısında durmalılar

Kuala Lumpur Zirvesi'nde, "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı yuvarlak masa toplantısının ''Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü'' başlıklı oturumunda konuşan Ruhani, İslam dünyasının bir çok kapasiteye sahip olduğunu fakat bunların iyi şekilde kullanılmadığını söyledi.

İslam dünyasında dini ve mezhepsel ihtilafların üzüntü verici olduğunu ifade eden Ruhani, vahdet şemsiyesi altında Müslümanların ihtilafı olmaması gerektiğini söyledi.

İslam ülkelerinin liderleri olarak tarihi sorumluluğa sahip olduklarını vurgulayan Ruhani, Müslüman toplumlar arasındaki nefret ve öfke yok edilerek sevgi bağları kurulmadan Müslümanların layık oldukları noktaya erişemeyeceğini belirterek, "İslam savaş ve çatışma medeniyeti değil, hoşgörü, davet ve birlikte yaşama medeniyetidir." dedi.

İslam dünyasının birbiriyle iş birliği yapmasının zaruri olduğuna dikkati çeken Ruhani, "Bugün İslam dünyasının iş birliği ile gelişmesinin karar günüdür. Bu iş birliği için günümüzde bir çok imkana sahibiz. Önemli olan kapsamlı iş birliğimiz için ölçülü ve hesaplı adımlar atmamızdır." diye konuştu.

Müslüman ülkelerin mali, bankacılık ve sigortacılık konularında iş birliği yapması gerektiğini kaydeden Ruhani, "İlk olarak mali, bankacılık ve sigortacılık konusunda iş birliği yapabiliriz. Bugün bizim ticaret alanındaki birçok yatırımımız büyük ülkelere ve yabancı sigorta şirketlerine bağımlı durumda. İslam ülkeleri olarak özellikle taşımacılık ve ulaştırma alanında ortak sigorta için yatırım yapabilir ve bu sayede kendimizi bu konuda dışarıya bağlılıktan kurtarabiliriz." dedi.

Bankacılık alanında iş birliği için ise milli para birimleriyle ticaret vurgusu yapan Ruhani, "Karşılıklı ticaretimizi milli para birimleriyle yapmalıyız. Milli paramız olmadan dolara dayanarak ekonomik bağımsızlığımızı koruyamayız." ifadelerini kullandı.

Ruhani, İslam dünyasının modern teknoloji alanında önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, bu alanda da iş birliği imkanlarının bulunduğunu söyledi.

Modern teknoloji alanında gelişimi desteklemek için ortak bir yatırım sandığı kurulabileceğini ifade eden Ruhani, "Bu sandık İslam dünyasındaki modern teknoloji alanındaki tüm girişimleri iyi bir şekilde destekleyebilir." şeklinde konuştu.

Ruhani, İslam ülkeleri arasında ortak dijital para birimi önerisinde de bulunarak, "Bugün Merkez bankalarımızın katkısıyla İslam ülkeleri için dijital para birimi oluşturmanın temellerini atabiliriz. Dijital para biriminin avantajlarından faydalanabilir ve bu sayede aşırı spekülatif dalgalanmalardan korunma imkanı elde ederiz." dedi.

2019 Kuala Lumpur Zirvesi, 18-21 Aralık tarihlerinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 52 ülkeden 250 dünya lideri ve yetkilisi ile 400'ü aşkın düşünür ve uzmanın katılımıyla gerçekleşecek.

Katılımcılar, mevcut sorunların çözme yollarının yanı sıra İslam ülkelerinin karşılaştığı en önemli sorunları ve Müslüman dünyasını etkileyen konuları tartışacaklar.

İslam dünyasındaki en önemli sorunlara yeni ve etkili çözümler bulmak, dünyadaki müslümanların durumunu iyileştirmeye yardımcı olmak, İslami liderler arasında bir bağ kurmak ve İslam medeniyetini yeniden canlandırmaya çalışmak gibi konular, zirvenin ana hedefleri ve planlarıdır.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Tani, Pakistan Cumhurbaşkanı İmran Han 2019 Kuala Lumpur Zirvesine katılacak.

Ruhani Malezya’ya yapacağı üç günlük ziyaretinin sonunda, Japonya Başbakanı Abe Şinzo’nin resmi daveti ile Tokyo’ya gidecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012