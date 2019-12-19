Ruhani: Katar’ın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz

Malezya Başbakanı'nın resmi daveti üzerine Kuala Lumpur'da bulunan Ruhan Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamd Al-i Sani ile yaptığı görüşmede iki ülkenin yakınlığını ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi için kullanması gerektiğini belirterek, iki ülkenin karşılıklı olarak bir çok ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini söyledi.

Şeyh Tamim de iki ülke ilişkilerinin özel ilişki olduğunu belirterek, mevcut bölge şartlarında temaslar ve ilişkileri artması gerektiğini söyledi.

Ülkesine uygulanan ambargolarda İran’ın tutumunu takdir eden Katar Emiri, bu tutumu unutmayacaklarını söyledi.

2019 Kuala Lumpur Zirvesi, 18-21 Aralık tarihlerinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 52 ülkeden 250 dünya lideri ve yetkilisi ile 400'ü aşkın düşünür ve uzmanın katılımıyla gerçekleşecek.

Katılımcılar, mevcut sorunların çözme yollarının yanı sıra İslam ülkelerinin karşılaştığı en önemli sorunları ve Müslüman dünyasını etkileyen konuları tartışacaklar.

İslam dünyasındaki en önemli sorunlara yeni ve etkili çözümler bulmak, dünyadaki müslümanların durumunu iyileştirmeye yardımcı olmak, İslami liderler arasında bir bağ kurmak ve İslam medeniyetini yeniden canlandırmaya çalışmak gibi konular, zirvenin ana hedefleri ve planlarıdır.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Tani, Pakistan Cumhurbaşkanı İmran Han 2019 Kuala Lumpur Zirvesine katılacak.

Ruhani Malezya’ya yapacağı üç günlük ziyaretinin sonunda, Japonya Başbakanı Abe Şinzo’nin resmi daveti ile Tokyo’ya gidecek.

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2012