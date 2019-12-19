Dejpesend: Dış ticaret rakamı 60 milyar doları aşmıştır

Buşehr kentinde açıklamada bulunan Dejpesend, 21 Mart tarihinden bu yana 31.4 milyar dolar ihracat ve 31.1 milyar dolar ithalat gerçekleştiğini belirterek, bu rakamların İran’ın zorlukları geride bıraktığını gösterdiğini söyledi.

Ülke limanlarında bir çok geminin yüklerini boşaltmak için sıra beklediğini ifade eden Dejpesend, piyasalarda temel ihtiyaç mallarının tamamının mevcut olduğunu söyledi.

Gelecek yıl bütçesi ile ilgili açıklamada bulunan Dejpesend, gelecek yıl bütçesinin petrol gelirlerinden bağımsız olarak bağlandığını ve bunun gerçekleşmesi için alternatif kaynaklar yaratıldığını bunların vergiler, özelleştirme ve iç borçlanma olduğunu söyledi.

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2012