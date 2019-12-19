19 Ara 2019 13:59
Journalist ID: 1942
News Code: 83600873
0 Persons

Dejpesend: Dış ticaret rakamı 60 milyar doları aşmıştır

Dejpesend: Dış ticaret rakamı 60 milyar doları aşmıştır

Buşehr, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Ekonomik Bakanı Ferhad Dejpesend tüm sınırlamalara rağmen dış ticaretin kabul edilebilir düzeyde olduğunu ve bu sene başından bu yana (21 Mart 2019) dış ticaret hacminin 60 milyar doları aştığını söyledi.

Buşehr kentinde açıklamada bulunan Dejpesend, 21 Mart tarihinden bu yana 31.4 milyar dolar ihracat ve 31.1 milyar dolar ithalat gerçekleştiğini belirterek, bu rakamların İran’ın zorlukları geride bıraktığını gösterdiğini söyledi.

Ülke limanlarında bir çok geminin yüklerini boşaltmak için sıra beklediğini ifade eden Dejpesend, piyasalarda temel ihtiyaç mallarının tamamının mevcut olduğunu söyledi.

Gelecek yıl bütçesi ile ilgili açıklamada bulunan Dejpesend, gelecek yıl bütçesinin petrol gelirlerinden bağımsız olarak bağlandığını ve bunun gerçekleşmesi için alternatif kaynaklar yaratıldığını bunların vergiler, özelleştirme ve iç borçlanma olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
3 + 0 =