Musevi: İran aleyhindeki insan hakları tasarısı siyasi tasarıdır

Musevi yaptığı açıklamada, Siyonizm ve bölgedeki gerici ülkelerin bu tasarıda yaptığı işbirliğine değinerek, tasarının destekçilerinin her çeşit insan hakları kavramına uzak olduklarını ve terörizm, radikalizmin destekçileri olduklarını ve bunların tasarının gayrı meşru olmasının en açık sebepleri olduğunu söyledi.

İnsan haklarının araçsal kullanımının ve bu hususta çifte standartlar uygulamasının insan hakları konusunun kalıcı şekilde içselleşmesine aykırı olduğunu ifade eden Musevi, BM’nin mevcut mekanizmalarının özellikle insan hakları konusunda su istimal edilmesinin üzüntü verici olduğunu söyledi.

İran’ın dini bir demokrasi düzen olduğunu ifade eden Musevi, İran’ın mezhebi vve ahlaki taahhütleri ve anayasa ile uluslararası anlaşmalar çerçevesinde her zaman milli, bölgesel ve uluslararası düzeyde insan haklarının arttırılması hususunda adım attığını söyledi.

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2012