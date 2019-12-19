İran ve Türkiye Cumhurbaşkanları İslam dünyası sorunlarının çözümüne vurgu yaptılar

2019 Kuala Lumpur Zirvesi İçin Malezya’da bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

İki Cumhurbaşkanı görüşmede bölgesel konular özellikle Suriye’deki son gelişmeleri gözden geçirerek, Astana sürecinde iki ülke işbirliğinin devamına vurgu yaptılar.

Ruhani, Amerikan güçlerinin Suriye’deki varlığı ve o ülke petrol kuyuları durumundan duyduğu kaygıyı dile getirerek, İran ve Türkiye hükümetlerinin Suriye devleti ile daha fazla işbirliği yapmasını istedi.

Suriye devleti ile teröristlerin Idlib’i terk etmeleri için işbirliğini istedi.

İki Cumhurbaşkanı görüşmede ikili ilişkilerin son durumunu gözden geçirerek, ilişkilerin enerji, ulaştırma, sanayi, ticaret ve bankacılık alanlarında gelişmesini istediler.

Görüşmede iki ülke ortak bakanlar kurulunun iki Cumhurbaşkanı başkanlığında gelecek yılın başlarında Tahran’da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

2019 Kuala Lumpur Zirvesi, 18-21 Aralık tarihlerinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 52 ülkeden 250 dünya lideri ve yetkilisi ile 400'ü aşkın düşünür ve uzmanın katılımıyla gerçekleşecek.

Katılımcılar, mevcut sorunların çözme yollarının yanı sıra İslam ülkelerinin karşılaştığı en önemli sorunları ve Müslüman dünyasını etkileyen konuları tartışacaklar.

İslam dünyasındaki en önemli sorunlara yeni ve etkili çözümler bulmak, dünyadaki müslümanların durumunu iyileştirmeye yardımcı olmak, İslami liderler arasında bir bağ kurmak ve İslam medeniyetini yeniden canlandırmaya çalışmak gibi konular, zirvenin ana hedefleri ve planlarıdır.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Tani, Pakistan Cumhurbaşkanı İmran Han 2019 Kuala Lumpur Zirvesine katılacak.

Ruhani Malezya’ya yapacağı üç günlük ziyaretinin sonunda, Japonya Başbakanı Abe Şinzo’nin resmi daveti ile Tokyo’ya gidecek.

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2012