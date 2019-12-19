Ruhani: İslam dünyası, dolar ve Amerika’nın mal sultası karşısında tedbirler almalı

2019 Kuala Lumpur Zirvesi açılışında konuşan Ruhani, İslam dünyasının milli ve uluslararası düzeyde sorunları olduğunu belirterek, İslam dünyasının uluslararası düzeyde büyük bir güce dönüşmesi için İslam ülkeleri arasında işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Ruhani, İslam dünyasının kalkınmasının önünde kültürel, ekonomik ve güvenlik sorunları olduğunu belirterek, İslam dünyasının Afrika'nın en batısından Asya'nın en doğu noktalarına kadar birçok güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğuna, ABD'nin askeri, siyasi ve ekonomik tehditleri, İsrail'in Filistin'deki katliamları ve aşırı fikirlerin İslam dünyasına yönelik en büyük tehditler olduğunu ifade etti.

Ruhani, "Bazı Müslüman ülkelerdeki istikrarsızlık yabancı müdahalelerin önünü açmıştır. Suriye ve Yemen'deki savaş, Irak, Lübnan, Libya ve Afganistan'daki kaos ve istikrarsızlık, yerel aşırı düşünceler ve yabancı müdahalelerin birleşiminin bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle Yemen, Afganistan, Suriye, Libya ve Lübnan olmak üzere Orta Doğu'daki sorunların sorumsuz ve ayrıştırıcı politikaların bir sonucu olduğunun vurgulayan Ruhani, "Müslüman dünyasındaki sorunları çözmek için karşılıklı diyalog, farklı İslami fikirlere yönelik hoşgörü ve ülkelerin milli egemenliğine saygı ortamının sağlanması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Washington yönetimi tarafından uygulanan tek taraflı ekonomik yaptırımların yasa dışı olduğunu belirten Ruhani, "Ekonomik yaptırımlar, ABD'nin hegemonik planlarını sürdürmesi için bir araç haline geldi. Dünya ekonomisinin, ABD'nin ekonomik sistemiyle iç içe geçmesi ve ulusal ve küresel ekonominin dolarize olması ABD'ye bu imkanı sağlıyor." dedi.

İslam ülkelerinin doların küresel ekonomideki egemenliğinin önüne geçmek için bir yol bulması gerektiğini vurgulayan Ruhani, "İslam ülkeleri ekonomik açıdan birbirini tamamlayan özelliğe sahiptir. İslam ülkeleri arasında bankacılık ve mali konularda özel mekanizmalar oluşturulması, karşılıklı ticaretin milli para birimleriyle yapılması ve tercihli ticaret anlaşmaları imzalanması gibi konular ekonomi uzmanları tarafından değerlendirilmelidir." dedi.

Ruhani, İslam ülkelerinin hedeflerine ulaşmak için , Kuala Lumpur Oturumu fonunun oluşması ile İslam ülkeleri arasında teknoloji işbirliği yapılması, yapay zeka ve siber güvenlik alanında ortak araştırma merkezi kurulması ve İslam ülkelerinin dijitan ekonomik alanında ortak İslam Pazarı kurulması önerisinde bulundu.

2019 Kuala Lumpur Zirvesi, 18-21 Aralık tarihlerinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 52 ülkeden 250 dünya lideri ve yetkilisi ile 400'ü aşkın düşünür ve uzmanın katılımıyla gerçekleşecek.

Katılımcılar, mevcut sorunların çözme yollarının yanı sıra İslam ülkelerinin karşılaştığı en önemli sorunları ve Müslüman dünyasını etkileyen konuları tartışacaklar.

İslam dünyasındaki en önemli sorunlara yeni ve etkili çözümler bulmak, dünyadaki müslümanların durumunu iyileştirmeye yardımcı olmak, İslami liderler arasında bir bağ kurmak ve İslam medeniyetini yeniden canlandırmaya çalışmak gibi konular, zirvenin ana hedefleri ve planlarıdır.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Tani, Pakistan Cumhurbaşkanı İmran Han 2019 Kuala Lumpur Zirvesine katılacak.

Ruhani Malezya’ya yapacağı üç günlük ziyaretinin sonunda, Japonya Başbakanı Abe Şinzo’nin resmi daveti ile Tokyo’ya gidecek.

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2012