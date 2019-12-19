19 Ara 2019 09:19
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News Code: 83600428
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BM, İran diplomatlarına uygulanan sınırlamaların kaldırılmasını istedi

BM, İran diplomatlarına uygulanan sınırlamaların kaldırılmasını istedi

New York, IRNA- BM Genel Kurulu, Amerika’da İranlı diplomatlara uyguladığı giriş sınırlamalarını kaldırılmasını istedi.

Genel Kurul tarafından kabul edilen tasarıda Rusya’ya vize verilmemesi mahkum edilerek, Amerikan yönetiminde İranlı diplomatların girişleri sınırlamasına son vermesi istendi.

Kıbrıs, Bulgaristan, Kanada, Kostarika ve Fil Dişi Sahili temsilcileri tarafından verilen öneri, oylanmadan tüm katılımcılar tarafından onaylandı.

BM Genel Kurul tasarılarının uygulanması gerekli olmamasına rağmen bu kararlar siyasi ağırlığa sahiptir.

ABD yönetimi geçen sene nükleer anlaşmadan ayrılması sonrası ve İran aleyhine uyguladığı ambargolar sonrası İranlı diplomatların New York’ta birkaç cadde ile sınırlı olarak hareket imkanı tanımaktadır.

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2012

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