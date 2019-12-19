BM, İran diplomatlarına uygulanan sınırlamaların kaldırılmasını istedi

Genel Kurul tarafından kabul edilen tasarıda Rusya’ya vize verilmemesi mahkum edilerek, Amerikan yönetiminde İranlı diplomatların girişleri sınırlamasına son vermesi istendi.

Kıbrıs, Bulgaristan, Kanada, Kostarika ve Fil Dişi Sahili temsilcileri tarafından verilen öneri, oylanmadan tüm katılımcılar tarafından onaylandı.

BM Genel Kurul tasarılarının uygulanması gerekli olmamasına rağmen bu kararlar siyasi ağırlığa sahiptir.

ABD yönetimi geçen sene nükleer anlaşmadan ayrılması sonrası ve İran aleyhine uyguladığı ambargolar sonrası İranlı diplomatların New York’ta birkaç cadde ile sınırlı olarak hareket imkanı tanımaktadır.

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2012