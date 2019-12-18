Şemhani: Amerika, İran-Çin ve Rusya sınırları istikrarsızlaştırmak istiyor

Tahran’da düzenlenen ikinci Bölgesel Güvenlik Görüşmeleri sonrası açıklamada bulunan Şemhani, bu sene toplantıya Afganistan komşuları Özbekistan ve Tacikistan’ın da davet edildiğini ve tüm katılımcı ülkelerin en üst düzey güvenlik yetkililerinin katıldığını söyledi.

Şemhani, bugün düzenlenen oturumda, görüşmelerin her sene düzenli olarak yapılması ve alınan kararların uygulanması için karar alındığını ifade ederek, ‘’Bu toplantı Amerika’nın azami baskılarının uygulandığı dönemde yapılmakta fakat Çin, Rusya, Afganistan, Hindistan ve diğer ülkelerin katılımı, İran’ın içeride baskılara dayandığı gibi bölgede de İran’ın tarihi rolünden dolayı teslim olmadığını ve inzivaya itilmediğini göstermektedir.’’ dedi.

Amerika’nın IŞİD ile ilgili planlarında hezimete uğradığını ve onları Irak ve Suriye’de Afganistan’a taşımak istediğini ifade eden Şemhani, ülkelerin bu hususta operasyonel olarak işbirliği yapmaları gerektiğini söyledi.

Amerika ve Taliban görüşmelerine değinen Şemhani, ‘’ Biz iki nedenle bu görüşmelere karşıyız. Birindi neden Afganistan hükümetinin ortaklığı ve kararı olmadan alınan her hangi bir kararı yanlış olarak görmemizdir. İkinci olarak Bonn tecrübesi ve Amerika’nın Afganistan’daki ortaklığı hususudur. Afganistan’da alınan her kararda eksen o ülke halkı ve hükümeti olmalı. ‘’ ifadesini kullandı.

Şemhani, İran-Taliban görüşmeleri ile ilgili, ‘’İran –Taliban görüşmeleri Afganlılar arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak için yapılmaktadır.’’ Dedi.

Şemhani, İran’ın Taliban’a askeri yardımı ile ilgili olarak, ‘’İran nereye askeri yardım yaptıysa bunu inkar etmemiştir. İran Irak- Suriye ve Yemen’de müsteşari yardımlarda bulunmuştur. İran, Afganistan içinde askeri yardım yapmaya ihtiyaç duymamakta orada istenilen türden silah vardır. ‘’ dedi.

Şemhani, İran politikasının Afganistan hükümetine yardım ve o ülkede istikrar ve sebatın sağlanması olduğunu ve bu ithamın bununla bağdaşmadığını söyledi.

İkinci Bölgesel Güvenlik oturumu İran, Rusya, Çin, Hindistan, Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan Milli Güvenlik Genel Sekreterleri veya yetkililerinin katılımı ile Tahran’da İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği tarafından düzenlendi.

Bir gün süren oturumda, Afganistan ve o ülkedeki terörizmin tüm şekilleri ile mücadele konusu işlendi.

İlk oturum geçen sene Ekim ayında İran, Rusya, Çin, Hindistan ve Afganistan güvenlik yetkililerinin katılımı ile tekfirci terörizm karşısında bölge ülkeleri arasında koordinasyonun artması başlığı ile düzenlendi.

Bu seneki oturuma Afganistan’ın komşuları olan Tacikistan ve Özbekistan’da katılmaktadır.

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2012