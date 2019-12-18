Zarif, Amerika’nın utanmazlığını eleştirdi

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Amerika’nın BM Güvenlik Konseyi kararına bağlı olan tarafları cezalandırmak için eşi görülmemiş uygulamaları yetmezmiş gibi, ABD Dışişleri Bakanlığı şimdi BM Güvenlik Konseyi ambargolarını geri getirebileceğini zira henüz KOEP ortağı olduğunu iddia etmektedir. ‘’ diye yazdı.

Zarif mesajında, ‘’ABD Başkanı Trump daha önce açık bir şekilde Amerika’ın KOEP’teki ortaklığına son vermişti. Utanmadan. ‘’ diye yazdı.

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2012