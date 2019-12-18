18 Ara 2019 19:04
Journalist ID: 1942
News Code: 83600072
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Zarif, Amerika’nın utanmazlığını eleştirdi

Zarif, Amerika’nın utanmazlığını eleştirdi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevadd Zarif, Amerikan Dışişleri Bakanlığının Amerika’nın İran aleyhindeki BM Güvenlik Konseyi ambargolarını geri getirebilecek iddiasının utanmazlık olduğunu söyledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Amerika’nın BM Güvenlik Konseyi kararına bağlı olan tarafları cezalandırmak için eşi görülmemiş uygulamaları yetmezmiş gibi, ABD Dışişleri Bakanlığı şimdi BM Güvenlik Konseyi ambargolarını geri getirebileceğini zira henüz KOEP ortağı olduğunu iddia etmektedir. ‘’ diye yazdı.

Zarif mesajında, ‘’ABD Başkanı Trump daha önce açık bir şekilde  Amerika’ın KOEP’teki ortaklığına son vermişti. Utanmadan. ‘’ diye yazdı.

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2012

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