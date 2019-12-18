Hindistan: İran KOEP çerçevesindeki tüm haklarında yararlanmalı

Tahran’da düzenlenen ikinci Bölgesel Güvenlik Görüşmeleri oturumu için İran’da bulunan Kana, İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüştü.

Kana, KOEP’e taraf ülkelerin tamamının anlaşmaya tam sadık kalmalarının uluslararası barış ve istikrarın sağlanmasında etkili olduğunu belirterek, ‘’Diyalog ve gerginliklerden uzaklaşmak, sorunların en iyi çözcüm yolu ve bölgesel ile uluslararası sorunların çözüm yoludur. ‘’ dedi.

Şemhani de görüşmede kalıcı istikrar ve güvenliğin önemine değinerek, bunların bölge milletlerinin en önemli gereksinimleri olduğunu söyledi.

İki ülkenin mevcut potansiyellerine değinen Şemhani, bu potansiyellerden yararlanarak, bölgesel işbirliği yönünde iki ülkenin önek olabileceğini söyledi.

İkinci Bölgesel Güvenlik oturumu İran, Rusya, Çin, Hindistan, Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan Milli Güvenlik Geel Sekreterleri veya yetkililerinin katılımı ile Tahran’da İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği tarafından düzenlendi.

Oturumda, Afganistan ve o ülkedeki terörizmin tüm şekilleri ile mücadele konusu incelendi.

İlk oturum geçen sene Ekim ayında İran, Rusya, Çin, Hindistan ve Afganistan güvenlik yetkililerinin katılımı ile tekfirci terörizm karşısında bölge ülkeleri arasında koordinasyonun artması başlığı ile düzenlendi.

Bu seneki oturuma Afganistan’ın komşuları olan Tacikistan ve Özbekistan’da katılmaktadır.

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2012