Baidinejad: Johnson’un genel politikası İran ile gerginliği azaltma yönündedir

Baidinejad, IRNA’ya yaptığı açıklamada, İngiltere’nin İran’ın büyük bir Pazar olarak gördüğünü ve iki ülke ekonomik ilişkilerinin gelişmesini istediğini söyledi.

Nükleer anlaşma sonrası iki ülke arasındaki bazı ekonomik ilişkilere değinen Baidinejad, ‘’İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Foks açık şekilde İran’ın Sovyetler Birliği sonrası dünya piyasasına açılan en büyük Pazar olduğunu bildirdi.’’ dedi.

Baidinejad, ‘’Bizim öngörümüz ambargoların bitmesi durumunda İngiltere’nin İran ile ekonomik işbirliğini geliştirme yönündedir. Onlarda artık İran’ın eskisi gibi ithalatçı bir ülke olduğunu görüyorlar. Biz teknoloji alanında dünyada söz sahibi olan ülkeyiz ve iki ülke birçok konuda ortak işbirliği yağabilirler. ‘’ dedi.

İran’ın İngiltere’den beklentisinin nükleer anlaşma karşısındaki taahhütlerini yerine getirmek olduğunu ifade eden Baidinejad, ‘’ Diğer tarafların taahhütlerini uygulamadığı bir dönemde anlaşmanın korunması için İran’ın yapabileceği tek şey taahhütlerini azaltmaktır. ‘’ ifadesini kullandı.

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2012