Ruhani: Müslümanların bir çok sorunu Amerika’nın müdahalelerinden dolayıdır

Kuala Lumpur oturumu liderler zirvesine katılan Ruhani, Başbakan Mahatir Mohammad ile yaptığı görüşmede, İran’ın son iki yılda tek taraflı ve zorba ambargolar altında olduğunu belirterek, ‘’Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolar 2231 nolu BM Güvenlik Kararına rağmen uygulanmıştır v Amerika sebepsiz yere nükleer anlaşmadan çekildi. ‘’ dedi.

Amerika’nın İran ambargolarında başarısız olduğunu ifade eden Ruhani, son 5 ayda ambargolara rağmen İran’ın ekonomik programlarını uyguladığını söyledi.

Malezya ile ilişkilerin önemine değinen Ruhani, iki ülkenin tüm alanlardaki ilişkilerini geliştirmesini istedi.

Ruhani, iki ülkenin bilimsel ve teknoloji alanındaki ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, enerji, sanayi, turizm, denizcilikte işbirliğinin iki ülke arasındaki işbirliği alanları olabileceği söyledi.

Ruhani iki ülkenin tıp alanındaki gelişmelerine değinerek bu alana işbirliği yapılabileceği söyledi.

Malezya Başbakanı da İran’ı desteklediklerini belirterek, İran ile ticaretin gelişmesi için ciddi iradeleri olduğunu söyledi.

Amerikan ambargolarının iki ülke ticaret hacmine etkisine değinen Mohammadi, ticaret hacminin arttırması için çalıştıklarını söyledi.

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2012