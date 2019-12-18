BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO, İran’da sel yönetimi için 395 bin dolar tahsis etti

Anlaşma iki yıl içinde İran'da uygulanacak. Bu kredinin %30’u proje ekipmanı satın almak, geri kalan kısmı da kullanıcı eğitimi ve katılım için kullanılacaktır.

Anlaşma, İran’ın Tarım Cihadı Bakan Yardımcısı Alimurad Ekberi ile BM Gıda ve Tarım Örgütü İran Temsilcisi tarafından imzalandı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü İran Temsilcisi Gerold Bödeker, ABD yaptırımlarının FAO'nun bu alanda İran ile işbirliğini sınırlamayacağını belirtti.

FAO'nun bu projenin parasını ödeyeceğini ifade edenGerold Bödeker, 'Diğer taraf sadece zaman ve iş taahhütleri üzerinde yatırım yapıyor. Hükümetlerin böyle şeyleri iyi yapmasını bekliyoruz’ diye vurguladı.