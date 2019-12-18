18 Ara 2019 17:49
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İran, Orta Doğu'da nörobilimde ilk sırada

İran, Orta Doğu'da nörobilimde ilk sırada

Tahran, İRNA- İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Araştırma ve Teknolojiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Şahin Ahunzade, İran'ın nörolojide 2018 yılında yayımlanan makale açısından Ortadoğu'da ilk sırada yer aldığını açıkladı.

Ahundzade konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Nöroloji alanındaki bilimsel üretimin durumu, makale sayısında dünyada 19. sıraya, makalelerin kaynak gösterilmesi dalında ise 27. sıraya yükselerek önemli ölçüde güçlenmiştir” dedi.

İran, ayrıca dünyada klinik tıbbi makale sayısında da 16. sıraya yerleşti.

İranlı yetkili ayrıca,  “Yaptırımlar bazı sorunlara neden oldu, ancak ülkede birçok ilaç üretiyoruz ve bu alanda bilim temelli firmaların desteğiyle kendi kendine yeterli hale gelmeyi umuyoruz. Eczacılıkta dünya yedincisiyiz” diye ekledi.

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