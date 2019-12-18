İran, Orta Doğu'da nörobilimde ilk sırada

Ahundzade konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Nöroloji alanındaki bilimsel üretimin durumu, makale sayısında dünyada 19. sıraya, makalelerin kaynak gösterilmesi dalında ise 27. sıraya yükselerek önemli ölçüde güçlenmiştir” dedi.

İran, ayrıca dünyada klinik tıbbi makale sayısında da 16. sıraya yerleşti.

İranlı yetkili ayrıca, “Yaptırımlar bazı sorunlara neden oldu, ancak ülkede birçok ilaç üretiyoruz ve bu alanda bilim temelli firmaların desteğiyle kendi kendine yeterli hale gelmeyi umuyoruz. Eczacılıkta dünya yedincisiyiz” diye ekledi.