18 Ara 2019 15:33
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News Code: 83599468
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Japonya, Orta Doğu’daki gerginliği azaltmak için çabalarına devam ediyor

Japonya, Orta Doğu’daki gerginliği azaltmak için çabalarına devam ediyor

Pekin, İRNA- Japonya Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Japonya ziyareti arifesinde yaptığı bir açıklamada, Tokyo'nun bu görüşmede Ortadoğu'da gerginliğin azaltılması ve istikrarın sağlanması için çaba gösterdiğini açıkladı.

Açıklamada, 'Japonya, Ortadoğu’daki gerginliğin azaltılması ve durumun istikrara kavuşturulması için ABD ve İran dahil olmak üzere bölge ülkeleriyle iş birliği içinde amansız bir şekilde diplomatik çabalar sarf ediyor. Başbakan Abe, bu tür diplomatik çabaların bir parçası olarak, İran Cumhurbaşkanı ile ikili, bölgesel ve uluslararası konular hakkında samimi bir şekilde görüş alışverişinde bulunacak' denildi.

Bildiri şu cümlelerle sona erdi: "Japonya, ABD ve İran dahil olmak üzere bölge ülkeleriyle iş birliği içinde amansız bir şekilde diplomatik çabalar sarf ediyor".

Ayrıca bu bildiride İran ve Japon liderlerinin 20-21 Aralık tarihleri arasında bir araya geleceği kaydedildi.

 

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