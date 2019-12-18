Terör ve aşırıcılık, bölgeye yönelik ana tehditlerdir

2. Bölgesel Güvenlik Diyalog Konferansı, İran, Rusya, Çin, Hindistan, Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan ulusal güvenlik danışmanları ve üst düzey yetkililerinin katılımıyla bugün başkent Tahran'da düzenlendi.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani bu konferansta yaptığı açıklamada, bazı bölge ötesi ülkelerin bölgede zarar verici şekilde varlık gösterdiklerini, bunun sonucunda da Ortadoğu bölgesinde terör ve aşırıclığın ortaya çıktığını ve şiddetlendiğini söyledi.

Bu yılki konferansın Afganistan konulu olduğuna dikkati çeken Şemhani, 'Afganistan 40 yılı aşkındır yabancı işgal, iş savaş ve terörle savaşa sürüklenmiştir. IŞİD'in Irak ve Afganistan'da yenilgiye uğramasından sonra, bu terr örgütü mensuplarının Irak ev Suriye'den Afganistan'a nakledilerek, bu ülke ve komşu ülkeler içinde terör eylemlerinin yapılması istenmektedir. Bu tür önemli güvenlik sorunlarına karşı gelmek, ana görevimizdir' diye konuştu.

Şemhani konuşmasının sonund Afganistan krizinin çeşitli boyutlarını değerlendirerek, bu ülke ve komşuların istikrar ve güvenliğini doğrudan etkileyen bu sorunlara kolektif iş birliği ile çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.