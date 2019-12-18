Tahran, Washington ile hiç bir düzeyde görüşmeye hazır değildir

Dışişlri Bakan Yardımcısı Irakçı, Çin televizyon kanalı CGTN'ye verdiği röportajda, bir kez daha ABD ile herhangi bir düzeyde görüşme yapma olasılığını reddederek, ’İran hiçbir zaman baskı altında müzakere etmez, çünkü baskı altındaki görüşmelerin teslim olduğu kabul edilir. Tahran, Washington'a olan güvenini tamamen kaybetmiştir‘ ifadesini kullandı.

İran’ın Nükleer Anlaşma taahütlerini azaltma konusunda bir soruya cevap veren Irakçı, ‘Tahran bu anlaşmanın korunmasını istiyor ve onun ortadan kaldıırlmasından yana değildir. Bu yüzden ABD Nükleer Anlaşma'dan çekilditen sonra yine buna bağlı kaldık' diye belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de Nükleer Anlaşma'dan çekildiklerini ve anlaşma uyarınca yürürklükten kaldırılan tüm yaptırımları yeniden devreye sokacağını duyurdu. Bunun ardından anlaşmayı imzalayan İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya, ABD'nin bu hareketini kınayarak İran'la ticari işbirliğine devam edeceklerini vurguladılar.

Trump ekonomik terörizm, tek taraflı yaptırımlar ve psikolojik savaş yöntemiyle İran'ı dünya sahnesinden tecrit etmeye çalışsa da dünyanın ABD'ye katılmaması bu ülkenin amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacağını bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD'nin İran yaptırımlarına dünyanın sıcak bakmadığından dolayı Trump bu yaptırımların bazılarından geri çekilmeye mecbur kalmıştır. ABD'nin muaf tuttuğu ülkeler arasında Çin de yer almaktadır.

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